Bloqueador de GPS é apreendido em abordagem da PRF em Sobral, na região norte do Ceará

Um aparelho utilizado para bloquear o sinal do sistema de rastreamento de caminhões foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sobral, na região norte do Ceará. A apreensão ocorreu na quarta-feira (7), no quilômetro 25 da BR-403.

A ação começou com uma abordagem durante uma ronda ostensiva. Os policiais abordaram um veículo de carga conduzido por um homem de 37 anos, natural do município de Cedro.

O aparelho foi encontrado em uma busca detalhada realizada na cabine do veículo. O aparelho, conhecido como "jammer", bloqueia o sinal de GPS e impede o rastreamento de veículos.

Ele é proibido e, geralmente, é usado por quadrilhas de roubos de carga.

Além do dispositivo, foram apreendidos quatro rádios do tipo walkie-talkie com três carregadores e as respectivas fontes de alimentação.

Após a apreensão, o homem abordado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para registro de ocorrência e investigação do crime de desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação.