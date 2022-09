Segundo suspeito de participar de assassinato de bebê em Fortaleza é preso

O segundo suspeito de participar do assassinato de um bebê de 9 meses em Fortaleza, em agosto deste ano, foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última quarta-feira (7).

O suspeito é um homem de 21 anos, que já possuía passagens pela Polícia por tráfico de drogas e associação para o tráfico, mas não teve a identificação divulgada pela PC-CE. Ele não resistiu ao cumprimento do mandado de prisão, realizado pela 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio do Núcleo Operacional do Departamento.

A primeira prisão, de um homem de 27 anos, ocorreu no último dia 2 de setembro, na Barra do Ceará, em Fortaleza. Ele tinha antecedentes criminais por roubo e corrupção de menor.

Polícia Civil do Ceará Em nota Durante os trabalhos policiais, os mandados de prisão temporária foram solicitados pela autoridade policial ao Poder Judiciário. Os suspeitos foram conduzidos para a sede do DHPP, onde os mandados de prisão pelo crime de homicídio qualificado foram cumpridos. Agora, a dupla encontra-se à disposição da Justiça. A PC-CE segue realizando diligências no intuito de identificar e localizar outros suspeitos do crime."

Bebê foi morto e dois homens baleados

Um bebê de apenas 9 meses foi atingido por uma "bala perdida" e morreu, em Fortaleza, no dia 20 de agosto deste ano, no bairro Pici, em Fortaleza.

Dois homens também ficaram feridos na ação criminosa. Segundo a PC-CE, eles tinham passagens pela Polícia pelos crimes de integrar organização criminosa, homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo, corrupção de menores, ameaça no contexto de violência doméstica, resistência, desacato e desobediência.

O principal alvo dos criminosos seria um homem que ficou ferido e fugiu, sem procurar atendimento médico de imediato. Entretanto, outro homem e o bebê de 9 meses também foram baleados. A criança não resistiu aos ferimentos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil