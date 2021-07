Mulher morre após tentativa de assalto no bairro Bom Jardim nesta quarta-feira (30); veja vídeo

Uma mulher foi baleada e morreu após uma tentativa de assalto no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (30). A vítima foi abordada ao sair de seu veículo e entrou em uma luta corporal com o criminoso.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o homem armado atira para cima após balear a mulher e em seguida tenta levar o carro da vítima, mas não consegue.

VEJA VÍDEO:

Caso aconteceu por volta das 18h30 na rua Dr. Fernando Augusto. De acordo com informações colhidas pelo Sistema Verdes Mares com policiais do 32º Distrito Policial (DP), o assaltante acabou roubando o carro de um idoso que estava próximo ao local e empreendeu fuga.

O veículo tomado de assalto foi abandonado momentos depois da ocorrência ainda no bairro Bom Jardim. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.

O Diário do Nordeste solicitou detalhes do caso à Polícia Militar do Ceará (PMCE) e à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.