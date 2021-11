Professora é assaltada no Parque São José após suspeito bater em moto durante fuga de outro roubo

Uma mulher foi assaltada na tarde dessa quinta-feira (25), no bairro Parque São José, em Fortaleza, após um suspeito realizar uma fuga malsucedida de outro assalto. O caso foi filmado integralmente por uma testemunha que estava nas proximidades.

O caso ocorreu por volta das 17h no cruzamento entre da Rua Eça de Queirós com a Avenida Luiz Vieira. Conforme a testemunha, o criminoso teria assaltado uma motocicleta nas proximidades e fugido com o veículo.

Após realizar a ação criminosa, o assaltante teria tentado cruzar a avenida, também conhecida como Perimetral, sem observar o fluxo do trânsito. Ao avançar, ele bateu em outra motocicleta.

Seguidamente à colisão, ainda segundo a pessoa que presenciou o acontecimento, o suspeito sacou a arma e rumou em direção ao carro da vítima, uma professora de Caucaia, sem nome identificado, e a rendeu. Nesse momento, a testemunha estava no veículo de um cliente com o celular na mão, o que a motivou a gravar a cena.

Surpresa, a motorista do veículo, de modelo Chevrolet Celta, sai do carro e assiste ao criminoso, sem camisa, fugir com o automóvel. Ela não foi ferida na ação; o motociclista atingido, de acordo com a testemunha, ficou com escoriações no braço, e o membro precisou ser engessado.

Ainda segundo a pessoa que alega ter visto toda a ação, pelo menos três viaturas foram ao local. Ela ainda afirma que o carro foi encontrado no bairro Bonsucesso em menos de 20 minutos. Itens da vítima como celular e tablet ainda estavam dentro do veículo.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) acerca do caso, mas ainda aguarda resposta.