Roubos de veículos em Fortaleza caem 17% nos dez primeiros meses do ano; furtos também diminuem

Fortaleza apresentou, entre janeiro e outubro de 2021, uma queda de 17,1% nos roubos a veículos. Dados divulgados nesta segunda-feira (22) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) apontam ainda índice positivo para o Ceará: queda de 10,1% nessas ocorrências.

O comparativo foi feito com o mesmo período de 2020. Até outubro deste ano, foram computadas 3.537 roubos, contra 4.268 no mesmo intervalo do ano passado.

No Ceará, o acumulado de roubos de veículos até outubro foi de 6.593, contra 7.334 ocorrências em 2020.

Os dados foram compilados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp/SSPDS), vinculada SSPDS.

Furtos em queda

Os índices de furtos de veículos também apresentaram redução tanto em Fortaleza quanto no Ceará. De acordo com a Geesp, a Capital teve 1.862 furtos entre janeiro e outubro de 2021, enquanto 2020 registrou 2.127 furtos no mesmo período. A redução foi de 12,5%.

Já no Estado, aconteceram 3.263 furtos de veículos nos dez primeiros meses desse ano, contra 3.413 no ano passado, incorrendo em um decréscimo de 4,4%.

Atuação das Forças de Segurança

Pedro Viana, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), pontua a importância do trabalho integrado das forças de segurança Civil e Militar para os índices positivos.

Conforme o delegado, é feito o monitoramento de receptadores, que na maioria das vezes são os que encomendam os roubos de veículos.

Pedro Viana titular da DRFVC A DRFVC, por exemplo, tem um banco de dados com diversos indivíduos envolvidos em tais crimes e faz um constante monitoramento dos integrantes de grupos especializados em tais delitos. Há também um constante trabalho de fiscalização em sucatas, oficinas e desmanches de veículos, pois parte dos veículos roubados são desmanchados para alimentar o mercado clandestino de venda de peças de veículos usados