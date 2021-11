Dupla é capturada pela PM após praticar série de assaltos em Fortaleza e capotar veículo roubado

Dois suspeitos de realizarem uma série de assaltos em Fortaleza, na manhã deste sábado (13), foram capturados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). A dupla chegou a capotar um veículo roubado, durante a perseguição policial.

O tenente Paulo Ferreira, do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), detalha que a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) recebeu diversas chamadas de assaltos nos bairros Conjunto José Walter e Planalto Ayrton Senna, no início da manhã.

Uma equipe do CPRaio começou a patrulhar a região, quando se deparou com um veículo Renault Duster que se assemelhava a um automóvel roubado de dois irmãos, na Rua Ilhéus, no bairro José Walter, por volta de 6h.

Os policiais militares tentaram abordar os ocupantes do veículo, que fugiram. A perseguição terminou na Rua Planaltina, no Planalto Ayrton Sena, quando o veículo roubado capotou.

Um suspeito de 18 anos foi preso e o comparsa, um adolescente de 16 anos, apreendido. Com a dupla, foi apreendida uma pistola calibre 45, com cinco munições, e cinco aparelhos celulares - que a Polícia suspeita que foram roubados. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Paulo Ferreira Tenente da Polícia Militar Eles roubaram esse veículo e saíram fazendo uma série de roubos nesse bairro, inclusive tem cinco celulares apreendidos. Até o momento, compareceram na DCA três vítimas".