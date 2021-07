Mãe é presa após abandonar filhos em casa, no Quintino Cunha, e bebê de quatro meses morrer

Uma mulher de 37 anos foi presa por suspeita de abandonar os filhos, entre eles um bebê de quatro meses que morreu na madrugada desta quarta-feira (30), no Bairro Quintino Cunha, em Fortaleza.

A mulher saiu de casa, por volta de 1h de quarta-feira (30), deixando os quatro filhos sozinhos na residência: um casal de gêmeos de quatro meses, um menino de oito anos e uma menina de doze anos. Segundo a polícia, ela é dependente química e saiu de casa para usar drogas.

A criança mais velha contou aos policiais que, por volta de 3h, deu mingau aos bebês. Mais tarde, às 6h, ela acordou com uma das gêmeas chorando, e o bebê desacordado.

"Ela procurou ajuda a uma vizinha. A vizinha chegou ao local, constatou a criança, tentou fazer massagem cardíaca, a criança expeliu um pouco de espuma da boca, mas estava morta", afirmou Augusto Soares Flávio, delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia foi acionada e começou a procurar pela mãe das crianças em casas de parentes e no bairro, sem sucesso. O pai trabalha como caseiro e passa quinze dias fora de casa, então elas ficam sob cuidados apenas da mulher.

Conforme a perícia, o bebê apresentava face roxa e tinha líquido saindo pelo nariz, o que pode indicar uma convulsão ou engasgo. Ele apresentou febre na noite anterior, segundo a família.

A mulher só foi encontrada na tarde de quarta-feira, após uma outra filha dela, de 20 anos, denunciar o paradeiro da suspeita.

"Uma outra filha da suspeita esteve no 10° distrito e falou para os policiais onde a mãe estava escondida. A equipe se deslocou até a casa de outro cunhado e conseguiram achar ela escondida", explicou Augusto.

A mulher foi autuada por abandono de incapaz, com agravantes por ser mãe das vítimas e por resultar em morte.

Segundo o delegado Augusto, a mulher sabia que o bebê estava com febre e, mesmo assim, saiu de casa. Após a morte do irmão, as crianças foram levadas para a casa da avó paterna.

Abandono

Segundo a delegada Anna Nery, do 10° Distrito Policial, que ouviu o depoimento da suspeita, a mulher afirmou que deixava os filhos sozinhos em casa constantemente.

"[Ela] disse que realmente tinha consciência que errou, mas não tinha muito o que fazer. Que estaria pedindo perdão a Deus. Disse que era usuária há quatro anos, que sempre saía, que sempre era a filha de doze anos que ficava tomando conta", afirmou a delegada.

Nery apontou que a mulher foi ameaçada de morte pelos grupos de tráfico de drogas da região onde morava, por atrair atenção da polícia.

"A filha disse que os traficantes da área determinaram que ela sumisse, se não iriam matá-la. E aí diante dessa opção, ela disse onde a mãe estava", disse.

O pai das crianças também foi ouvido. Ele não foi autuado, pois estava trabalhando, e as crianças estavam sob cuidado da mãe, segundo a delegada.

