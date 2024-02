Homem trans foi esquartejado por facção e corpo levado em carrinho de reciclagem em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apresentou um Relatório Final à Justiça Estadual sobre a morte do homem trans identificado como Kal, em Fortaleza, com o indiciamento de um suspeito. Segundo as investigações, a vítima foi esquartejada por uma facção criminosa e teve o corpo levado por um carrinho de reciclagem até o local de ocultação do cadáver, na última segunda-feira (29).

Elias Soares da Silva, de 29 anos, preso na última quarta (31), foi indiciado pela 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) por homicídio qualificado (mediante tortura), ocultação de cadáver e por integrar organização criminosa.

Conforme o Relatório, o homem trans morava no bairro Varjota e foi à Granja Portugal, na noite do último domingo (28), para visitar a sua companheira. Na madrugada de segunda (29), Kal teria saído da casa com o intuito de comprar comida, quando foi abordado por criminosos da região.

Uma amiga de Kal afirmou à Polícia Civil que ele era batizado por uma facção cearense, que não conhecia bem a área na Granja Portugal e pode ter entrado em uma área de uma facção rival, de origem carioca. E, "por ter tatuagens expostas e estar usando monitoramento eletrônico, foi um alvo fácil", disse em depoimento.

Vítima ligou para amiga para pedir socorro

O Inquérito Policial revela que, ao ser raptado por criminosos, 'Kal' ainda ligou para uma amiga, por volta de 1h30 daquela madrugada. A mulher ouviu um homem mandar a vítima desligar a ligação e um comparsar subtrair o celular. Foi o último pedido de socorro do jovem.

Os criminosos acessaram o aparelho celular de 'Kal' e viram o jovem fazer um sinal com "três dedos", em vídeos e conversas de uma rede social. O símbolo representaria, no mundo do crime organizado cearense, a facção local a qual o grupo era rival.

Polícia Civil do Ceará Em Relatório Final A vítima foi arrebatada para algum local, onde, diante das imagens e vídeos divulgados em redes sociais, foi torturada e morta, uma vez que lhe arrancaram a cabeça, braços e dedos. Após a prática destes atos, ela foi envolva em um colchão e teve seu corpo jogado."

Além de ser esquartejado, o corpo de 'Kal' tinha 122 perfurações de instrumento pérfuro-cortante. O corpo foi encontrado na Rua Teodoro de Castro, no bairro Granja Lisboa, na manhã de segunda-feira (29).

Suspeito teria carregado corpo

As investigações da Polícia Civil chegaram a Elias Soares da Silva "como sendo a pessoa que transportou o cadáver da vítima para o local de desova, podendo também ter sido uma das pessoas envolvidas na prática de atos executórios do homicídio". O suspeito foi identificado por testemunhas, a partir do Reconhecimento Fotográfico.

Ao ser interrogado no DHPP, Elias negou envolvimento com o crime e com facção criminosa. Contou ainda que "é morador de rua e trabalha com reciclagem pelas ruas dos bairros Conjunto Ceará e Granja Lisboa, que utiliza um carrinho para recolher as coisas nas ruas e vender, sendo esta a forma de sua sobrevivência".

A prisão em flagrante de Elias da Silva foi convertida em prisão preventiva, pela Justiça Estadual, após audiência de custódia, na última quinta-feira (1º). "A gravidade em concreto da conduta atribuída ao autuado é elevada, diante da forma como os crimes foram perpetrados, pois há indícios de que o autuado ocultou cadáver de jovem brutalmente assassinada e esquartejada, além do conduzido está sendo apontado como partícipe desse grave homicídio, cometido no contexto da organização criminosa", considerou a juíza Flávia Setúbal de Sousa Duarte.