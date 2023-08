Homem que extorquia mulheres por aplicativo de relacionamento é preso em Aurora

Um homem de 32 anos foi preso nesta terça-feira (1º), em Aurora, no sul do Ceará, suspeito de extorquir mulheres por um aplicativo de relacionamento.

O suspeito, Vanildo da Silva Tavares, utilizava um perfil falso e aplicava golpes desde 2019, segundo investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte.

Vanildo conversava com as mulheres pelo aplicativo e trocava fotos intimas. Ao obter as imagens das vítimas, ameaçava divulgar o conteúdo caso elas não o enviassem dinheiro.

Após receber denúncias do caso, a delegacia representou pela prisão preventiva do suspeito. Ele ficou um período foragido, até ser capturado nesta terça.

Durante a abordagem policial, Vanildo tentou fugir da casa, mas foi capturado. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e encontra-se à disposição da Justiça.

