Homem que estuprou a filha de 11 anos na véspera do último Natal é preso no município de Cruz

Um homem de 53 anos de idade, suspeito de estuprar a própria filha, de 11 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (24), em Cruz, no interior do Ceará.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu na noite da véspera do último Natal, no dia 24 de dezembro do ano passado. Contudo, devido a ameaças sofridas pela vítima desde então, o caso só chegou ao conhecimento das autoridades policiais no dia 15 de fevereiro deste ano. A denúncia foi feita pela mãe da criança.

Prisão

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi submetida a exames periciais que confirmaram o estupro.

O mandado de prisão preventiva contra o pai da criança, que não teve sua identidade divulgada pela Polícia para preservar a vítima, foi emitido pela Comarca de Acaraú. "Ao ser abordado pela equipe policial, o homem não resistiu à voz de prisão. Foi conduzido a uma unidade prisional, onde se encontra à disposição da Justiça", afirmou a SSPDS.

Denúncia

Informações que possam auxiliar os trabalhos policiais podem ser repassadas pelo 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou pelo (88) 3661-1017, o telefone da Delegacia Regional de Acaraú.

