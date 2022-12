Homem é preso em Quixeramobim com mais de 41 mil arquivos de pornografia infantil

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (7) em Quixeramobim, no interior do Ceará, por armazenar mais de 41 mil arquivos de fotos e vídeos com pornografia infantojuvenil.

Ele foi detido na própria casa e, segundo a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), tentou se desvencilhar do material no momento da abordagem.

Detalhes sobre a prisão e a apreensão serão apresentados em coletiva de imprensa, na tarde desta quinta-feira (8), na sede da Superintendência da PC-CE.

O que diz a lei

Conforme o artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é crime "adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente".

A penalidade sujeita é a reclusão de um a quatro anos, além de multa.