Golpe do Precatório do Fundef: criminoso se passa por advogado de sindicato para enganar professores

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga uma denúncia de que criminosos se passaram, nas redes sociais, pelo advogado do sindicato que representa os professores, nas ações que tentam rever os precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), no Ceará.

Um professor recebeu uma mensagem no nome do advogado Francisco Aldairton Ribeiro Carvalho Júnior, que representa o Sindicato dos Servidores Públicos Lotados nas Secretarias de Educação e de Cultura do Estado do Ceará e nas Secretarias ou Departamentos de Educação e/ou Cultura dos Municípios do Ceará (Sindicato Apeoc), estranhou o conteúdo e entrou em contato com outro número do advogado (o correto).

Carlos Teófilo Delegado titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações Os golpistas estão conseguindo identificar os professores que foram beneficiados pelos precatórios do Fundef e se passando pelo advogado do Sindicato. Eles pedem para entrar em contato com outro número, de uma secretária, para agilizar a documentação. Precisamos divulgar isso para os professores não caírem nesse golpe."

Legenda: Estelionatário se passou por advogado na rede social WhatsApp Foto: Reprodução

Uma Notícia-Crime foi apresentada pelos advogados Gustavo Sampaio Brasilino de Freitas, Francisco Evaldo F. de Morais Filho, Andreza Maria Mano Vidal e Marcelo Luiz Batista Oliveira - que representam o colega Aldairton Carvalho - à Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), na última terça-feira (6).

"Só existe um escritório de advocacia responsável por essa intermediação do pagamento desses valores aos professores. O doutor Aldairton Carvalho atende tanto na sua sede própria como no Sindicato e tem dois telefones: (85) 4042-0774 e (85) 98606-6107. Se for outro telefone, com certeza vai se tratar de fraude", alerta o advogado Gustavo Brasilino de Freitas.

Vítimas devem procurar a Polícia

Pelo menos um professor foi vítima da tentativa de estelionato, cometido por uma pessoa que se passava pelo advogado do sindicato dos professores. Mas o delegado Carlos Teófilo acredita que mais professores possam ter recebido a mensagem e alguns deles, até feito algum pagamento pedido pelos criminosos.

"Caso a pessoa tenha recebido esse tipo de mensagem, por favor entrar em contato com a Delegacia. Trazer o número da conta bancária, se tiver sido pedido algum valor. Até agora, a gente não recebeu nenhuma vítima que tenha caído no golpe. Mas como esse tipo de golpe é muito rápido, há a possibilidade. Muito importante a divulgação para a gente saber quantas vítimas foram feitas", afirma Teófilo.

50 mil profissionais da Educação do Ceará devem receber os precatórios do Fundef, divulgou o Governo do Estado, em 25 de novembro último.

Serão beneficiados os profissionais do magistério que estavam em efetivo exercício na educação básica Estadual entre agosto de 1998 e dezembro de 2006. Mais de R$ 709 milhões serão destinado ao pagamentos dos profissionais. O valor corresponde a 60% dos precatórios do Fundef que o Ceará tem direito.

Os 40% restantes dos precatórios serão aplicados na ampliação da estrutura de ensino em tempo integral no Estado. Ao todo, esse outro montante corresponde a R$ 472,8 milhões. A expectativa é que o pagamento seja feito ainda neste ano.

