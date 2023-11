Homem é preso em flagrante suspeito de tentar matar a própria irmã no Interior do Ceará

Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante, nessa terça-feira (14), suspeito de tentar matar a própria irmã, no distrito de Ingazeiras, em Aurora, município da região do Cariri cearense. A mulher sobreviveu ao atentado e foi encaminhada a uma unidade de saúde.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que a Polícia Militar atendeu ao caso e efetuou a captura do suspeito, que não teve a identidade revelada para preservar a da vítima. Informações apuradas pelos agentes militares indicam que o indivíduo desferiu golpes contra a familiar usando um objeto perfurocortante.

Veja também

A mulher sobreviveu ao ataque e foi socorrida para uma unidade hospitalar. Não há detalhes sobre o atual estado de saúde dela.

O homem foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia Regional de Brejo Santo, onde foi autuado pelo crime de violência doméstica.

Segundo informações apuradas pelo Diário do Nordeste junto a Polícia Militar, com ele foi apreendido uma faca, tipo punhal, supostamente usada no crime e uma espingarda.