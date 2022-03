Homem é preso após incendiar casa da companheira em Sobral

Um homem de 37 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (2) suspeito de ameaça no contexto da violência doméstica. A prisão ocorreu no centro de Sobral, próximo Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da mulher no município, no interior do Estado.

De acordo com as informações da delegacia, o homem é investigado também por um incêndio na casa da vítima, registrado na noite da última sexta-feira (25). Após a mulher registrar um boletim de ocorrência, o suspeito continuou amedrontando a vítima com ligações.

Ao fazer novas intimidações, a equipe de polícia deu início às diligências e localizaram o suspeito pilotando uma motocicleta. Ao receber voz de parada, o homem tentou fugir, mas foi alcançado pela polícia.

Mais um caso de violência doméstica

Outro homem, de 47 anos, também foi preso em flagrante por lesão corporal dolosa. Ele teria agredido fisicamente e ameaçado sua companheira. A apreensão ocorreu na noite da última terça-feira (1°), também na cidade de Sobral. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal dolosa, injúria e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.

Disque-Denúncia

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia O sigilo e o anonimato são garantidos.