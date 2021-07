Homem é morto e outro é baleado enquanto esperavam ônibus em parada no Caça e Pesca

Um homem foi morto e outro foi baleado enquanto esperavam um ônibus em uma parada no bairro Caça e Pesca, em Fortaleza, na noite de sexta-feira (9). O suspeito de ter cometido o crime fugiu logo após o fato.

De acordo com testemunhas, algumas pessoas estavam no local, que fica no fim da linha do Caça e Pesca, quando o autor dos disparos chegou a pé a atirou contra o homem, que morreu no local.

Outro homem conseguiu correr, tentou se esconder em um matagal, mas também foi atingido, segundo a Polícia Militar. Ele foi levado para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro, escoltado pela PM.

O estado de saúde dele não é grave, conforme a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Para a reportagem, amigos do rapaz disseram que ele foi vítima de bala perdida, e que ele mora no interior do Ceará e estava passando o fim de semana na Capital a trabalho.

Alvo

Já sobre o que foi morto, testemunhas afirmaram que ele é suspeito de realizar assaltos na região, versão que não foi confirmada pelos policiais militares.

A composição acredita, baseada nas apurações iniciais acerca do caso, que o alvo do atirador era o homem que foi morto na ocasião, o que só será possível atestar depois das investigações da Polícia Civil.

