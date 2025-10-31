Diário do Nordeste
PontoPoder

Evandro veta mudanças em áreas verdes de três bairros de Fortaleza; Câmara vai analisar o texto

Prefeitura ainda alterou leis sobre o zoneamento em outros três bairros, todas em vigor desde o fim do Governo Sarto

Ingrid Campos 29 de Abril de 2025
Tubarão encontrado no caça e pesca

Ceará

Tubarão cabeça-chata é encontrado por pescadores em praia de Fortaleza; veja vídeo

Especialista alerta que espécie está ameaçada de extinção e que captura é 'atualmente proibida' no Brasil

Redação 20 de Março de 2025
Praias do Futuro, Abreulândia, Sabiaguaba, Caça e Pesca e Titanzinho são destacadas em lista

Ceará

Veja 22 trechos próprios para banho em Fortaleza neste domingo (17)

Praias do Mucuripe, Meireles e Iracema, contam com trechos adequados

Redação 17 de Novembro de 2024
Homem é morto e outro é baleado em parada de ônibus no Caça e Pesca, em Fortaleza

Segurança

Homem é morto e outro é baleado enquanto esperavam ônibus em parada no Caça e Pesca

Amigos do que sobreviveu falaram que ele foi vítima de bala perdida, e que mora no interior do Ceará e estava passando o fim de semana na Capital a trabalho

Redação 10 de Julho de 2021

Segurança

Carro bate em poste após condutor perder o controle em curva na avenida Dioguinho

Por conta do acidente, um motociclista bateu na traseira de um outro carro que passava pelo local

Redação 26 de Setembro de 2020