Homem é morto a tiros na Barra do Ceará durante confronto entre facções na zona oeste de Fortaleza

Um homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi morto por disparos de arma de fogo, na Rua das Canoas, na Barra do Ceará, em Fortaleza, na tarde deste sábado (12). A região onde o crime ocorreu é próximo à comunidade do Morro Santiago —, na qual há conflitos entre facções desde a última quarta-feira (9).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, outra pessoa também foi lesionada com os disparos e foi encaminhada a uma unidade hospitalar.

O caso é investigado como homicídio doloso, pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), da Polícia Civil. Equipes da Polícia Militar (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas ao local.

Também neste domingo, um muro desabou sobre dois agentes da PM. Ambos foram encaminhados à uma unidade hospitalar e se encontram bem. A região segue ocupada pela Polícia.

Ataques criminosos em Fortaleza

O Carlito Pamplona e outras comunidades do Grande Pirambu foram atingidos por uma série de confrontos entre facções criminosas e ataques a veículos, entre quarta (9) e quinta-feira (10). Três carros de populares foram incendiados. Em um dos casos, o motorista foi removido do veículo após ameaça com arma de fogo.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) montou uma rápida operação na região, com mais de 170 policiais civis e militares.

Como resultado, 16 suspeitos de cometer crimes na região foram capturados, inclusive um homem apontado como o principal articulador das ações criminosas. Nove armas de fogo — entre elas um fuzil —, uma granada, munições e drogas foram apreendidas.

A motivação entre os crimes iniciou após a morte de um líder de uma facção cearense que possui parceria com uma organização criminosa paulista.