Homem é flagrado se masturbando em via pública; vítimas denunciam e suspeito é levado à delegacia

Um homem de 57 anos foi flagrado se masturbando em via pública. O caso foi registrado na noite dessa sexta-feira (5), no bairro Pici, em Fortaleza. Vítimas contam que é frequente esse tipo de ação por parte do suspeito.

Populares acionaram a Polícia Militar do Ceará (PMCE) para denunciar o ato obsceno. Já no local, os agentes conduziram o homem até o 32º Distrito Policial da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Na delegacia, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O suspeito foi ouvido e liberado.

Vítimas reclamam que chegaram a denunciar a mesma pessoa em outras ocasiões, mas as cenas se repetem: "fomos na delegacia e no fim não deu em nada. Esperamos que ele pare de ser tão nojento", disseram.

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o 32º DP segue a cargo das apurações do caso.

