Governo do Ceará oferece recompensas que somam R$ 74 mil por localização de criminosos foragidos

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) incluiu os nomes de dez foragidos da Justiça no Programa Estadual de Recompensas. Assim, o Governo do Estado pagará, ao todo, R$ 74 mil por informações que ajudem na prisão dos criminosos, os quais têm passagens na Polícia por homicídio, latrocínio e tráfico de drogas, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), na última sexta-feira (14).

Dentre os nomes procurados, está o de Antônio Josivan Lopes Silva, 30 anos. Ele já figurava como um dos mais buscados no Estado em razão de ter matado o policial civil Aloizio Alves de Lima Amorim em delegacia de Tauá, em 30 de abril. O suspeito é o que tem maior recompensa da lista: quem tiver informações que levem à prisão dele poderá receber pagamento de R$ 10 mil.

Legenda: Antonio Josivan fugiu da delegacia algemado e com a arma do escrivão Foto: reprodução/SSPDS

As autoridades de segurança também buscam Evaldo Batista Ferreira, vulgo "Evaldo Coragem", 56 anos, com passagens por homicídio doloso, latrocínio e roubo, e Marcos Batista Ferreira Mendes, o "Marquim Coragem", 39 anos, com antecedentes por homicídio e roubo. A dupla é integrante de grupo criminoso com atuação em Sobral, na região Norte. A recompensa é de R$ 8 mil para cada um.

Veja demais criminosos procurados

4º: George Gustavo da Silva, 31 anos, conhecido como “Paraguai” ou “Playboy”

Recompensa: R$ 8 mil

Motivo: organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. É responsável por transporte de entorpecentes de países da América do Sul para o Ceará.

5º: Antonio Edinaldo Soares de Oliveira, 36 anos, conhecido como "Naldo"

Recompensa: R$ 7 mil

Motivo: fugitivo de presídio desde 2020. Ele responde por homicídio doloso, sequestro e cárcere privado, extorsão, associação criminosa, entre outros crimes.

6º: Gilberto de Oliveira Cazuza, 30 anos, conhecido como "Mingau"

Recompensa: R$ 7 mil

Motivo: integra grupo criminoso atuante no Vale do Jaguaribe e é considerado de alta periculosidade. Tem antecedentes por homicídio doloso, posse ou porte ilegal de arma de fogo, entre outros.

7º: Daniel Oliveira da Silva, 38 anos, conhecido como "Daniel Trator"

Recompensa: R$ 7 mil

Motivo: passagens por homicídio, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

8º: Francisco Edson Pereira, 35 anos, o "Dragão"

Recompensa: R$ 7 mil

Motivo: passagens por homicídio, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

9º: Benedito de Sousa Vieira, 33 anos, o "Bené"

Recompensa: R$ 6 mil

Motivo: fugitivo da cadeia pública de Santa Quitéria, da qual ajudou na fuga de outros detentos. Tem mandado de prisão em aberto por homicídio doloso e dano.

10º: Francisco Lopes Justino, 38 anos

Recompensa: R$ 6 mil

Motivo: apontado por comandar assaltos a bancos no interior do Estado e se envolver em outros crimes, como extorsão mediante sequestro, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Criminosos localizados

O programa foi instaurado em 2019 e já localizou seis alvos, cinco homens e uma mulher. Os homens foram presos em outros estados brasileiros, enquanto a mulher, Almerinda Marla Barbosa de Sousa, a “Irmã Ruiva”, foi presa em Jijoca de Jericoacoara.

Um dos procurados, Alban Darlan Batista Guerra, morreu em confronto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro durante operação com informações trocadas com as autoridades cearenses. Outro foragido localizado por meio do programa é Francisco Cilas de Moura Araújo, o “Mago”, chefe de facção atuante em Caucaia, atualmente preso.

A prisão mais recente ocorrida pela ação estadual ocorreu ainda neste mês, capturando Paulo Diego da Silva Araújo, o “Dino”, em São Paulo.

Como denunciar

A população que tiver informações que possam ajudar na prisão dos procurados deve acionar o Disque-Denúncias da SSPDS pelo número 181. As ligações são gratuitas, os números telefônicos não são registrados, e o sigilo é garantido.