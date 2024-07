Governo do Ceará assina acordo de cooperação técnica com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou nesta segunda-feira (29) um acordo do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi) com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O documento estabelece que haverá cooperação técnica entre os três Poderes e a entidade nacional.

A assinatura ocorreu durante a segunda reunião do Coesi no Palácio da Abolição, onde foram discutidas agendas para combate ao avanço do crime organizado no Estado.

O Comitê Integrado foi estabelecido mês passado para coordenar e sistematizar ações conjuntas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, "especialmente entre órgãos da Segurança Pública e do Sistema de Justiça em prol do combate ao crime em todo o território cearense".

Primeira reunião definiu reforços

A primeira reunião do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi) definiu ações contra o crime organizado nesta sexta-feira (21). Haverá aumento de pessoal e reforço de estrutura em segmento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), do Ministério Público (MPCE) e da Polícia Civil (PCCE).

Elmano pontuou o desafio que é combater a criminalidade e reforçar a Segurança Pública, e afirmou que o Estado "não vai recuar" em nenhuma ação.Foi indicado ainda que uma das ações é o alinhamento entre Governo Federal e os estados para ser construído um plano nacional de combate à violência