Funcionário de terceirizada da Enel é achado morto carbonizado dentro do próprio carro em Tianguá

Um homem de 36 anos foi encontrado morto, com o corpo carbonizado, dentro do próprio carro, próximo ao açude Jaburu, em Tianguá. Antônio Carlos Rodrigues de Lima, como foi identificado posteriormente, era funcionário de uma empresa prestadora de serviços para a Enel Ceará e estava na cidade a trabalho com outros dois funcionários da empresa, que contaram que foram amarrados e espancados pelos mesmos homens que mataram Antônio.

O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (14), por volta de 2 horas. Segundo os relatos das vítimas à Polícia, os três estavam hospedados em uma casa no bairro Santo Antônio quando homens não identificados invadiram o imóvel, os amarraram, agrediram e sequestraram Antônio no próprio carro dele.

O veículo foi encontrado queimado pela Polícia poucas horas depois, próximo ao açude Jaburu. O corpo de Antônio estava dentro, carbonizado. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e fizeram diligências no local. As investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Tianguá.

Os outros dois funcionários da empresa buscaram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tianguá para tratar os ferimentos provocados pelas agressões.

Enel lamenta morte

Em nota, a Enel Ceará lamentou a morte do funcionário e se disponibilizou a colaborar nas investigações.

"A Enel Distribuição Ceará lamenta a ação ocorrida na madrugada de hoje (14) com colaboradores parceiros na cidade de Tianguá. A empresa esclarece que enviou equipes ao local e que vai acompanhar as investigações, que ficarão a cargo dos órgãos de segurança", informou a empresa.

O homicídio segue sendo apurado pela Polícia Civil, que tem feito oitivas e diligências para elucidar o caso.