Força-tarefa contra facções prende quatro homens em Canindé e apreende munições de fuzil

Quatro suspeitos de integrar facção criminosa de atuação nacional foram presos em operação policial em Canindé, na noite desta segunda-feira (12). Na ação, foram apreendidas 50 cartuchos de munição de fuzil calibre .556, de uso restrito.

Operação ocorreu na noite desta segunda-feira (12) e se deu no âmbito da Força-Tarefa SUSP (Sistema Único de Segurança Pública) de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará. As informações foram divulgadas em nota pela Polícia Federal (PF).

Os suspeitos foram encaminhados à Superintendência PF em Fortaleza, onde um cão-farejador localizou as munições escondidas dentro de um veículo.

Veja vídeo da ação

Os homens foram abordados por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um deles, natural de Fortaleza, era foragido da Justiça e já responde por assalto a carro forte e tem mandado de prisão em aberto por homicídio.

Segundo a PF, os presos foram autuados por posse de munições de arma de fogo restritas.

Operação

Além da PF e PRF, integraram a força-tarefa as polícias Civil e Militar, o Departamento Penitenciário Nacional, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e a Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)

