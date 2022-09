Foragido do Chile é preso pela Interpol no bairro Meireles, em Fortaleza

A Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) prendeu nesta quinta-feira (1º) no bairro Meireles, em Fortaleza, o chefe de uma organização criminosa foragido do Chile. De nacionalidade paraguaia, ele é acusado de chefiar uma quadrilha transnacional especializada no roubo de veículos off road (4x4).

A ordem de prisão foi expedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a captura realizada pela Polícia Federal (PF), por meio da representação regional da Interpol no Ceará, em operação conjunta com o Setor de Inteligência Policial da PF e com o Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil (ECN).

Após o cumprimento da medida, o preso foi recolhido para aguardar o trâmite do processo de extradição para o Chile, onde deverá responder por roubo, receptação e falsificação de documentos praticados por organização criminosa, crimes previstos no Código Penal Chileno.