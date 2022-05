Empresário é sequestrado no Piauí; homens armados trazem vítima ao Ceará e morrem em confronto

Um empresário foi sequestrado na manhã desta terça-feira (17), no Piauí e trazido ao Estado do Ceará na condição de refém. Homens armados entraram em confronto policiais já na cidade de Novo Oriente, no Interior do Ceará.

A reportagem apurou que a vítima foi encontrada amarrada em uma árvore, sem lesões. Cinco homens teriam participado do roubo, seguido do sequestro. Dois envolvidos foram presos e outros três morreram em confronto.

Os detidos são: Antônio Danilo Portela Henrique e John Pablo Souza Mota. Já os que morreram durante o tiroteio foram: Alex Rodrigues Gomes, Ilan Silva Félix e Francisco Ivanildo Mota Germano.

Conforme o coronel PM Luiz Martins, responsável pelo Comando de Policiamento do Interior Norte (CPI Norte), a ocorrência segue em andamento e os suspeitos estão sendo ouvidos na Delegacia de Crateús.

Foram apreendidos dois carros, uma Hilux e uma Fiat Toro.

O oficial revelou que a Polícia Militar do Piauí alertou sobre o sequestro por volta das 12h e as patrulhas do Ceará foram acionadas. "Alertamos a divisa e logramos êxito na captura. Já durante a tarde aconteceu o confronto", disse o coronel.

A ocorrência foi conduzida pelo subtenente Leite, comandante do Destacamento Policial Militar de Novo Oriente.

Aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) chegou a ser acionada para auxiliar nas buscas. As prisões foram efetuadas por militares do Policiamento Ostensivo Geral de Novo Oriente.

Os presos foram encaminhados até a Delegacia Regional de Crateús e uma arma apreendida.