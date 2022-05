Policial militar é preso no Ceará sob suspeita de matar topiqueiro; saiba o que motivou o crime

Um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi preso sob suspeita de participar do assassinato de um topiqueiro, no Interior do Ceará. Antonio Bernardo da Silva Filho foi capturado em Barbalha, nesse domingo (15), sete meses após a morte do motorista Angelo de Araújo Andrade, de 27 anos.

Angelo foi alvejado a tiros, dentro de uma topic, em Aiuaba. Contra o sargento havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido com base em resguardar a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, segundo o Poder Judiciário.

O PM teria assassinado a vítima devido a uma desafeto motivado por ciúmes. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que Ângelo e Antônio Bernardo se relacionaram com a mesma mulher.

Para o Ministério Público do Ceará (MPCE), há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Policiais civis foram até a casa do PM para cumprir o mandado de prisão. Ainda no domingo (15), o suspeito foi encaminhado ao Presídio Militar, em Fortaleza.

HOMENS ARMADOS SEGUIRAM A TOPIC

A vítima já vinha sendo ameaçada. Em outubro de 2021, trabalhava na van, quando começou a ser seguido por homens que estavam em um carro preto, modelo Gol.

Há informação que após o crime, o carro foi devolvido ao policial suspeito.

Uma denúncia anônima aponta que o crime, possivelmente, foi consumado por integrantes de um grupo de extermínio na região do Cariri. A ação segue em andamento.

