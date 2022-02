Empresário é preso pela PF em condomínio de luxo no Porto da Dunas, suspeito de tráfico de drogas

Um empresário suspeito de atuação direta em tráfico de drogas foi preso pela Polícia Federal (PF) em um condomínio de luxo no Porto das Dunas, na Grande Fortaleza, nesta sexta-feira (11). Com ele, foram apreendidos veículos de luxo, documentos, aparelhos celulares, mídias e valores em espécie.

Segundo as investigações, feitas em parceria da PF com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem esteve envolvido na ação criminosa que terminou com a apreensão de mais de 1 tonelada de cocaína em dezembro no interior do Ceará.

No dia 8 de dezembro do ano passado, três pessoas foram presos por tráfico de drogas em uma fazenda na zona rural do município de Chaval.

Conforme a PF, o empresário preso nesta sexta no Porto das Dunas será investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As penas podem variar entre 8 e 25 anos de reclusão.