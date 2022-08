Dupla é presa no Siqueira suspeita de roubar fios de internet

Dois homens foram presos pela Polícia Militar, nesta quinta-feira (4), no Bom Jardim, suspeitos de roubar fios de internet. A captura foi feita por um policial que estava de folga e desconfiou da conduta dos suspeitos.

Conforme o tenente Vanderson, do 17º Batalhão da Polícia Militar, no Conjunto Ceará, os homens, de 21 e 24 anos, vestiam um fardamento e utilizavam um veículo adesivado e com escada para executar os furtos sem que ninguém suspeitasse.

"O companheiro [policial] estava de folga e acabou observando o furto de fios de internet. A partir disso, o mesmo passou a perseguir os indivíduos e solicitou apoio às equipes de serviço", contou o tenente. O agente de segurança continuou a perseguição até uma casa nas proximidades do Cemitério do Bom Jardim, onde foram feitas as prisões.

50 kg de fios

Com os suspeitos, foram encontrados em torno de 50 quilos de fios de internet, segundo o tenente Vanderson. "Dentro da casa, onde os fios [roubados] seriam deixados, existia, também, uma quantidade de fios. Ou seja, possivelmente seria o depósito desse material furtado", disse o representante policial.

A casa fica localizada na rua Filadélfia, no bairro Siqueira. "O veículo tinha uma escada na parte superior, uma adesivagem de empresa, tudo para ludibriar os órgãos de segurança. Eles achavam que teriam trânsito livre e que ninguém iria desconfiar. Entretanto, o policial [de folga] teve perspicácia", concluiu tenente Vanderson.