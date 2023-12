Dupla é flagrada furtando condensador de ar-condicionado no Alto da Balança, em Fortaleza; assista

Câmeras de segurança flagraram dois homens furtando condensador de ar-condicionado de uma clínica odontológica, localizada no bairro Alto da Balança, em Fortaleza, na noite dessa segunda-feira (18).

Nas imagens registradas pelo aparelho de segurança, é possível observar a dupla aproximando-se do local e observando o movimento da rua. Segundos depois, um dos suspeitos toma coragem e escala a parede para alcançar o condensador, enquanto o comparsa, de boné, aproxima um carrinho. Após conseguir r o equipamento, a dupla rapidamente o coloca no transporte e afasta-se da clínica.

A ação só foi descoberta na manhã desta terça-feira (19), quando os proprietários da unidade de saúde chegaram no local para trabalhar. Ao observarem os registros feitos pelas câmeras, eles procuraram as autoridades e registraram um Boletim de Ocorrência.

Veja também Em nota, a Polícia Civil informou que está investigando o furto de fios de cobre do condensador de ar condicionado. "Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado e o caso será investigado pelo 13º Distrito Policial (13º DP), unidade da PCCE responsável pela área". A PCCE informou ainda que as imagens de câmeras de segurança serão usadas para apurar as ciscusntâncias do caso.

Denúncias

A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-2050 do 13° Distrito Policial (13° DP). O sigilo e o anonimato são garantidos.