Pastor é preso suspeito de estuprar a filha em Itapipoca, no interior do Ceará

Um homem de 52 anos foi preso, na última segunda-feira (18), em Itapipoca, no interior do Ceará, suspeito do crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, uma criança de seis anos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito é pastor evangélico e foi detido por meio de mandado de prisão temporária. Ele foi localizado no Centro do município por equipes da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Veja também

Detido está à disposição da Justiça

O nome do suspeito não foi divulgado pela SSPDS para preservar a identidade da vítima. Agora, o suspeito está à disposição da Justiça.