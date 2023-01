Dois homens são executados a tiros dentro de residência em Guaiúba

Dois homens, de 27 e 19 anos, foram executados a tiros, dentro de uma residência, no Município de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última segunda-feira (9). O duplo homicídio é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que equipes da Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência, na madrugada da última segunda-feira (9).

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local e colheu indícios que auxiliarão nas investigações. A identidade das vítimas não foi revelada pela SSPDS. Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social Em nota O caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Guaiúba, unidade que realiza diligências para identificar a autoria do crime, bem como elucidar os fatos."

A SSPDS destacou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3376-1921, da Delegacia Metropolitana de Guaiúba".

"As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos", concluiu.

Achado de cadáver de irmãs

Outro caso de mortes múltiplas já foi registrado no Ceará, em 2023. Duas irmãs, identificadas apenas como Kethelley e Késsia, de 16 e 24 anos, foram encontradas mortas, nas primeiras horas do ano.

Os corpos das irmãs, que apresentavam ferimentos por arma de fogo, estavam nas proximidades da Praia da Barra, no Município de Paracuru. Ninguém foi preso ainda pelo duplo homicídio.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil