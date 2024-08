Do Paraguai ao Ceará: o tráfico de drogas dominado pelo PCC que cruza a BR-116

As apreensões de drogas na BR-116 vêm chamando a atenção das autoridades do Ceará. A reportagem do Diário do Nordeste apurou junto a uma fonte da Inteligência da Segurança Pública estadual que a facção Primeiro Comando da Capital (PCC) vem dominando o envio e distribuição de cocaína no Estado, se valendo da rodovia federal como porta de entrada principal para a droga, vinda do Paraguai.

Em números, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelo policiamento nas vias federais, registrou que de janeiro a julho de 2024, foram 11 ocorrências na BR-116, ultrapassando 780 quilos de drogas apreendidas nesta rodovia, já dentro do Ceará.

A quantidade se aproxima do montante de ilícitos recolhidos nesta e em outras rodovias federais que cortam o Estado, em todo o ano de 2023. No entanto, a PRF destaca que "não tem como atribuir apreensão à facção A ou facção B, porque dentro dos números há desde pequenos traficantes, com apreensões em mochilas, nas bagagens e os dados são globais".

O sociólogo e pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência (LEV) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Artur Pires, recorda que "é uma constatação empírica que as rodovias, sobretudo as que passam por portos e suas proximidades, são caminhos incontornáveis por onde escoam toneladas de drogas em todo o país. vindas das rotas paraguaiais, bolivianas, peruanas e colombianas, essas drogas (e armas) têm as rodovias brasileiras como veias fundamentais para a logística de distribuição do tráfico internacional de drogas".

708,4 Kg de drogas Apreendidas no Ceará em 2024, em ocorrências na BR-116. Destes, destaque para 561 quilos de maconha e 194 quilos de cocaína.

Sobre a BR-116 vir sendo usada por traficantes como porta de entrada de drogas, Roberto Sá, atual secretário da Segurança Pública do Ceará e delegado da Polícia Federal, destaca que "o tráfico não chega só pelas rodovias federais. Temos conhecimento que eles se utilizam de todas as formas possíveis para se deslocar, sempre tentando burlar a fiscalização do Poder Público. É um desafio permanente e um trabalho integrado".

"A PRF faz a abordagem, faz a apreensão e encaminhamos para a Polícia Judiciária para saber se são faccionados ou não. Temos mantido um cronograma de treinamento e operações que tem ampliado os resultados no combate à criminalidade" Diohene Lourenço Agente da PRF-CE.

O estudioso do LEV acrescenta ainda sobre o Ceará hoje ter papel de relevância no tráfico internacional de drogas, "pela estrutura do Porto do Pecém e por ser geograficamente mais próximo dos Estados Unidos, da África e da Eeuropa do que outras cidades brasileiras com grandes portos internacionais, o que traz um barateamento dos custos logísticos para os grupos criminais".

"Não à toa desde o final da década de 1990 e início dos 2000 iniciou-se um processo no CV, e pouco tempo depois no PCC, de criar no Ceará uma estrutura com pessoal, imóveis e equipamentos para escoar toneladas de cocaína do Ceará. a inauguração do Porto do Pecém, em 2002, marcou a consolidação do Ceará não apenas no comércio internacional legal, mas também no tráfico de drogas e armas" Artur Pires Sociólogo e pesquisador do LEV

O Diário do Nordeste chegou a solicitar entrevista ao Ministério Público do Ceará (MPCE) sobre o tema, que disse não ter fonte disponível para falar neste momento. Por nota, o MP falou que "por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), vem atuando no combate às organizações criminosas no Estado, incluindo as com atuação no tráfico de drogas, estando em diálogo permanente com as forças de segurança sobre a temática".

BALANÇO DOS CASOS

De acordo com balanço da PRF, de janeiro a junho de 2024, 42 pessoas foram presas por tráfico e quase 1,8 tonelada de drogas foram apreendidas em BRs no Ceará: "o montante já supera em mais de uma tonelada, todo o ano de 2023, onde foram apreendidos 794 quilos de entorpecentes nas rodovias federais do Estado".

Maconha e skunk são as drogas mais recolhidas

A Polícia diz que as apreensões mais volumosas são decorrentes das operações direcionadas para o combate ao tráfico de drogas: "Nossas equipes possuem uma rotina de treinamento e atualização para sermos mais assertivos nas ações de enfrentamento ao crime”, ressalta o chefe do Núcleo de Operações Especiais (NOE), agente Fernando Alves.

APREENSÕES SIGNIFICATIVAS

No último mês de julho, um homem foi preso por rebocar barco com 300 kg de maconha na BR-116, altura da cidade de Penaforte, no Interior do Ceará. Cão farejador identificou a presença da droga na embarcação e homem foi levado à delegacia

Ainda neste ano, pelo menos outras duas apreensões, cada, de mais de 100 quilos de drogas foram feitas na BR-116. Em fevereiro, policiais rodoviários federais abordaram um caminhão, onde estavam 108 quilos de cocaína no município de Chorozinho.

"Durante a fiscalização desse caminhão VW/19.320, conduzido por um homem de 40 anos, que transportava materiais de engenharia, foi encontrado na carga do veículo 5 caixas com um total de 100 tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 108 kg. O veículo havia saído do estado de São Paulo com destino à capital cearense, onde o entorpecente seria entregue a um homem em um posto de combustível na BR-116, segundo relatou o próprio motorista" PRF

Em janeiro, 200 quilos de drogas foram apreendidos junto a uma mulher de 49 anos. A suspeita saiu de Belém e tinha como rumo final Fortaleza. Ela chegou a dizer em depoimento que receberia na capital cearense quantia em dinheiro em troca do transporte da carga ilegal.