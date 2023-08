Criança procurada pela mãe em São Paulo é encontrada pela Polícia com o pai em Sobral

Um menino de 4 anos, procurado pela mãe em São Paulo, foi encontrado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Sobral, na Região Norte do Ceará, junto com o pai - que chegou a ser detido, mas foi liberado. A mãe tem a guarda da criança, e um mandado de busca e apreensão de menor foi expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, em nota, que "uma equipe do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) da PMCE realizou a abordagem a um veículo que transitava pelo bairro Terrenos Novos".

SSPDS Em nota No veículo, a criança, que tinha um mandado de busca e apreensão de menor expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi localizada com o pai. A guarda da criança é da mãe que mora no Estado de São Paulo."

A SSPDS não confirmou a prisão do pai do garoto. A Polícia Civil de São Paulo informou, em nota, que o pai, de 30 anos, chegou a ser detido e autuado em flagrante pelo crime de subtração de incapaz. Conforme apuração da TV Verdes Mares, o suspeito passou pouco tempo detido e foi liberado.

Criança foi passar o fim de semana com o pai

De acordo com o portal G1, a criança, que morava em Monte Mor (Município de São Paulo), foi passar o fim de semana com o pai, no dia 4 de agosto (uma sexta-feira), e deveria ser devolvida à mãe na segunda-feira seguinte. Mas não apareceu mais. Pai e mãe do menino estão separados há cerca de um ano.

O delegado Fernando Bueno de Castro, da Polícia Civil de São Paulo, concedeu entrevista à TV Globo em que afirmou que a investigação policial identificou o carro do pai do menino se dirigindo para o Nordeste e acionou as autoridades cearenses.

Ao ser localizada em um veículo, a criança "foi conduzida para a Delegacia Municipal de Sobral, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO)", informou a SSPDS.

"Após os procedimentos, ela (criança) foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar do município de Sobral. A investigação do caso ficará a cargo da Polícia Civil de SP", acrescentou a Secretaria da Segurança Pública do Ceará.

Também em entrevista à TV Globo, a mãe do menino afirmou que "o pai não tava sozinho, estava com pessoas que não têm capacidade mental para ficar com a criança. Eu não tô tranquila, só vou ficar tranquila quando ele (o filho) tiver comigo".

O Conselho Tutelar de Sobral informou que levou o menino para um abrigo, voltado para crianças de 0 a 8 anos, e que a mãe avisou que iria buscá-lo ainda neste sábado (12).