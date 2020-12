Corpo de travesti cearense morta em SP chega a Fortaleza para ser velado por familiares e amigos

O corpo da travesti cearense Kareen Victoria chegou a Fortaleza na noite desta sexta-feira (11) para ser velado por familiares e amigos. Kareen foi agredida e morta na noite desta quarta-feira (9), em um hotel no bairro Vila Nova Cachoeirinha, localizado na zona norte da capital paulista. O traslado do corpo foi possível graças a uma campanha de doação feita por parentes.

De acordo com a família, o sepultamento de Karen acontece na manhã do domingo (13) com previsão de saída do cortejo fúnebre às 8h da casa onde ela morava no bairro Jardim Guanabara.

Ainda muito abalada, a irmã da vítima fez agradeceu as doações recebidas e fez um apelo por justiça tanto para as autoridades de São Paulo quanto do Ceará."Quero agradecer a todos que ajudaram. Muitas pessoas mandaram valores altos. Mas também queria pedir justiça pela vida dela", afirmou.

Crime em São Paulo

O homicídio de Kareen Victoria foi motivado por uma divergência na cobrança do valor do programa ao suposto cliente, apontado como o principal responsável pelo óbito. A discussão, que vitimou a cearense, começou depois que o homem, que tem 27 anos, se recusou a pagar a mais por um programa, conforme o boltim de ocorrência registrado na Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP).

O caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (9), no bairro Vila Nova Cachoeirinha, localizado na zona norte da capital paulista. De acordo com a SSP, a Polícia Militar foi acionada, por volta de 12h40, para atender à uma ocorrência de desentendimento envolvendo três pessoas (Kareen, a amiga dela e o gressor), em um hotel na Avenida Parada Pinto.

Ao chegar no endereço, os policiais já encontraram a vítima caída no chão desacordada, além da amiga de Kareen e o homem com escoriações pelo corpo. A Secretaria informou que as agressões físicas começaram após o o homem de 27 anos se recusar a pagar por um valor diferente ao que tinha sido previamente combinado.

A SSP explicou ainda que uma funcionária do hotel disse à PM que as mulheres realizavam o checkout na recepção, no momento em que o indiciado chegou e as acusou de terem furtado o aparelho celular dele. A cearense e a amiga negaram a acusação, e exigiram que o suposto cliente pagasse pelo serviço contratado.

Instantes depois, os três envolvidos começaram a se agredir. Kareen foi empurrada e, de acordo com os outros envolvidos, bateu a cabeça na parede e caiu desmaiada. Segundo a secretaria, outro funcionário do hotel foi chamado para tentar controlar a briga.

A polícia encontrou o celular do agressor em uma das bolsas que as mulheres carregavam. O Samu se dirigiu ao local do crime, e constatou o óbito da cearense.

A amiga de Kareen e o homem de 27 anos foram presos em flagrante e levados até a delegacia distrital. A SSP garantiu que exames periciais foram solicitados. No boletim de ocorrência, registrado no 38º DP (no bairro Vila Amalia), consta os crimes de homicídio, furto e lesão corporal.

