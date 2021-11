Corpo carbonizado é encontrado em fornalha de fábrica no Ceará

Um corpo, sem identificação, foi encontrado carbonizado na fornalha de uma fábrica desativada em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, na tarde de segunda-feira (15). Caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Aquiraz.

Foram acionadas para atender a ocorrência o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local e colheu indícios que auxiliarão nas investigações. Um inquérito policial foi instaurado pelo DHPP e o caso transferido para a Delegacia Metropolitana de Aquiraz.

Canal de denúncias

A população pode ajudar com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser repassadas pelo número (85) 3101-2816, da Delegacia Metropolitana de Aquiraz.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.