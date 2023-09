Chacina do Curió: júri chega ao 8º dia e entra na fase de debates entre acusação e defesa

A segunda sessão do júri da Chacina do Curió chega ao 8º dia seguido e entra em uma nova fase, a dos debates. A partir das 9h desta terça-feira (5), acusação, assistência de acusação e advogados de defesa dos oito policiais militares réus terão espaço no plenário para defenderem suas teses acerca do crime.

Quem começa o debate oral é o Ministério Público do Ceará (MPCE), seguido pela assistência de acusação, representada por defensores públicos. Eles têm duas horas e meia para convencerem os sete jurados que os PMs são autores dos crimes.

Em seguida, as defesas têm também duas horas e 30 minutos, a serem divididos entre os advogados dos oito acusados. Há expectativa que ambos os lados optem por utilizar fotos e vídeos com intuito de sensibilizar o júri.

Após as falas dos advogados, cabe à acusação decidir se quer direito à réplica (com duas horas de duração). Se sim, a defesa pode ter uma nova fala durante a tréplica, também com até 120 minutos.

Passados os debates começa a leitura dos quesitos para votação. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que neste júri serão lidos mais de 800 quesitos. Depois, o júri se reúne para votação.

Até o momento, o andamento da sessão indica que o júri se estenda, pelo menos, até a noite desta quarta-feira (6). O júri do 'Curió' já é o mais longo da história dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará.

QUEM SÃO OS ACUSADOS

Desde o sábado (2), os oito policiais militares acusados foram interrogados em plenário. Todos eles negam participação na chacina ocorrida em 2015, em Fortaleza.

Gerson Vitoriano Carvalho (viatura RD 1307)

Thiago Veríssimo Andrade Batista de Carvalho (viatura RD 1307)

Josiel Silveira Gomes (viatura RD 1307)

Thiago Aurélio de Souza Augusto (viatura RD 1072)

Ronaldo da Silva Lima (viatura RD 1072)

José Haroldo Uchoa Gomes (sargento comandante da RD1069)

Gaudioso Menezes de Mattos Brito Goes (motorista viatura RD1069)

Francinildo José da Silva Nascimento (sargento, policial desde 1994, viatura RD 1069)

O último a depor no salão do 1º Júri do Fórum Clóvis Beviláqua foi o sargento Francinildo. Ele atua na Corporação desde 1994 e, na data do crime, estava como patrulheiro em uma das viaturas que, conforme a acusação, se omitiu de prestar socorro aos feridos na Grande Messejana.

PRIMEIRO JULGAMENTO

Na madrugada do último dia 25 de junho, após seis dias de julgamento, o Tribunal do Júri condenou os primeiros quatro PMs réus pelas mortes da Chacina do Curió. As penas somaram 1,1 mil anos no total. Foram condenados: Wellington Veras; Ideraldo Amâncio; Marcus Vinícius Costa e Antônio Abreu.

Os três primeiros foram levados para o quartel da Polícia Militar no Centro da Capital após o júri. Já Abreu foi preso nos Estados Unidos, somente neste mês de agosto.

QUANDO SERÁ O TERCEIRO JÚRI?

Uma terceira sessão do julgamento já está agendada para este ano. No próximo dia 12 de setembro, será a vez de julgar todos os oito réus que compõem o processo 3 da Chacina do Curió.

Nesta ocasião, estão previstos 21 depoimentos, sendo seis de vítimas sobreviventes, sete de testemunhas e oito interrogatórios.