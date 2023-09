Chacina do Curió: 7º PM interrogado diz que não se deparou 'com nenhuma cena de crime' na madrugada

Gaudioso Menezes de Mattos Brito Goes, o sétimo policial militar no banco dos réus da Chacina do Curió, foi ouvido pelo júri no Fórum Clóvis Beviláqua às 14h10 desta segunda-feira (4). O motorista da viatura RD 1069 negou ter visto vítimas baleadas enquanto atuava.

"Não nos deparamos naquela noite com nenhuma cena de crime", disse o PM. Ele optou por responder as perguntas da acusação.

Dos oito policiais militares sentados no banco dos réus na segunda etapa do julgamento da chacina, sete já foram interrogados.

A promotora Alice Aragão pediu para exibir vídeos, nos quais foram mostrados corpos de vítimas assassinadas na madrugada da matança que vitimou 11 pessoas na Grande Messejana.

Conforme a denúncia, José Haroldo Uchôa Gomes, Francinildo José da Silva Nascimento e Gaudioso Menezes de Matos Brito Goes, da viatura RD 1069, foram omissos "sem sequer parar para prestar qualquer socorro, tendo ignorado, completamente, a presença dos corpos estendidos ao chão. [...] Destaca-se o instante em que a viatura RD 1069 passou no cruzamento da Av. Odilon Guimarães com a Rua Elza Leite, por volta das 01h44min, entre vários veículos com pisca alerta ligado, em uma atitude, claramente, comprobatória de que os referidos Policiais Militares integraram o grupo que participou da Chacina, objeto desta denúncia", diz trecho da denúncia.

"Conclui-se, portanto, que os policiais, José Haroldo Uchôa Gomes, Francinildo José da Silva Nascimento e Gaudioso Menezes de Matos Brito Goes se omitiram, de forma dolosa, com intuito claro de proporcionar um ambiente que possibilitasse as práticas delituosas que estavam sendo praticadas na Grande Messejana, a tudo anuindo sem qualquer oposição", informa o documento.

A sessão foi suspensa às 16h04 desta tarde e deve retomar para ouvir o último réu, Francinildo José da Silva Nascimento. O PM José Haroldo já foi ouvido no fim desta manhã.

PRIMEIRO JULGAMENTO

Na madrugada do último dia 25 de junho, após seis dias de julgamento, o Tribunal do Júri condenou os primeiros quatro PMs réus pelas mortes da Chacina do Curió. As penas somaram 1,1 mil anos no total. Foram condenados: Wellington Veras; Ideraldo Amâncio; Marcus Vinícius Costa e Antônio Abreu.

Os três primeiros foram levados para o quartel da Polícia Militar no Centro da Capital após o júri. Já Abreu foi preso nos Estados Unidos, somente neste mês de agosto.

QUANDO SERÁ O TERCEIRO JÚRI?

Uma terceira sessão do julgamento já está agendada para este ano. No próximo dia 12 de setembro, será a vez de julgar todos os oito réus que compõem o processo 3 da Chacina do Curió.

Nesta ocasião, estão previstos 21 depoimentos, sendo seis de vítimas sobreviventes, sete de testemunhas e oito interrogatórios.