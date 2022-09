Homem mata eleitor de Lula a facadas em bar em Cascavel; Polícia procura por suspeito

Um homem matou a facadas um eleitor do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, em um bar em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no último sábado (24). A Polícia procura pelo suspeito, que fugiu depois de cometer o crime.

A reportagem apurou, com fontes ligadas à investigação, que o suspeito, um homem de 59 anos - que já tinha passagem pela Polícia por lesão corporal dolosa - chegou a um estabelecimento comercial acompanhado de uma mulher e perguntou "Quem é Lula aqui?".

Testemunhas relataram que Antônio Carlos Silva de Lima, de 39 anos, se apresentou como eleitor do ex-presidente Lula, e se iniciou uma discussão entre os dois. Os nomes dos candidatos Bolsonaro e Lula foram ouvidos por testemunhas durante a briga. O agressor teria, então, desferido várias facadas contra o eleitor de Lula.

A vítima - que não tinha antecedentes criminais - chegou a ser socorrida por populares, mas morreu durante atendimento médico, segundo a Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

A PC-CE confirmou, por nota, que, "com base nas informações colhidas no local do crime, a motivação do crime estaria relacionada a discussão política".

Segundo as fontes ouvidas pela reportagem, policiais civis e militares realizam buscas pela região para capturar o suspeito. O caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Cascavel.

A Polícia Civil reforçou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (85) 3334-3591 da Delegacia Metropolitana de Cascavel".



"As informações podem ser repassadas também para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos", completa a Instituição.

