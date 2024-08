Banca que cobrava agendamentos no Vapt Vupt de Messejana é alvo de buscas da Polícia Civil

Uma banca de utilidades que cobrava pelo agendamento de senhas para emissão de documentos no Vapt Vupt do bairro Messejana, em Fortaleza, foi alvo de operação da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (14).

Instalada na frente do equipamento estadual, a venda cobrava R$ 30 pela marcação de horários para terceiros. A reserva era feita por um grupo de pessoas que, além do valor, solicitava nome completo, CPF e nome da mãe do interessado.

Além do agendamento, o grupo prometia antecipar ou trocar datas para acesso aos serviços.

Outras atividades exercidas na banca incluíam emissão de 1ª via do CPF, vagas e consultas de emprego, emissão de boletos da Sefaz, Cagece e Detran, dentre outros.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido por policiais da Delegacia Defraudações e Falsificações (DDF). No local, foram recolhidos celulares, notebook e outros materiais "com o objetivo de combater supostas cobranças para realização de agendamentos on-line de serviços gratuitamente ofertados em unidades do VaptVupt", informou a PCCE.

Ainda segundo a corporação, os alvos são suspeitos de cometerem crimes de atentado contra segurança ou funcionamento de serviço de utilidade pública previsto no artigo 265 do Código Penal Brasileiro nos bairros Messejana e Luciano Cavalcante.

CONFIRA O COMUNICADO

