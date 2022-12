Ataque em escola em Sobral: pai do adolescente autor do disparo é preso por facilitar acesso à arma

O pai do adolescente apreendido pelo ataque em uma escola em Sobral, que deixou um morto e dois feridos, foi preso. Segundo a Polícia Civil do Ceará (PCCE), Cleilton Maciel Vasconcelos, de 31 anos, facilitou o acesso do filho à pistola de calibre .40 utilizada no ato infracional análogo ao crime de homicídio e tentativa de homicídio.

Cleiton foi detido por força de um mandado de prisäo preventiva expedido pelo Poder Judiciário estadual. O adolescente já estava detido desde o dia 5 de outubro, data do ataque.

A prisão foi divulgada nesta quinta-feira (1º). O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia de Regional de Sobral foi responsável por cumprir o mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão. "Com as investigações, a Polícia Civil identificou que a arma de fogo utilizada no ato infracional já estava na posse de Cleilton antes da ocorrência, o que facilitou o acesso do adolescente à pistola de calibre .40", disse a Polícia.

PCCE Cleilton, que quando adolescente possui registro de ato infracional análogo ao crime de furto, era investigado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, omissão de cautela, fornecer arma de fogo para criança ou adolescente, corrupção de menor e homicídio culposo. Com as buscas na residência do suspeito, os policiais apreenderam aparelhos celulares e pen drives, que serão utilizados para subsidiar novas investigações.

Cleilton foi levado a uma unidade do sistema penitenciário cearense, onde segue à disposição da Justiça.

OUTRA PRISÃO

Além do pai do meino, também foi preso Antônio Felipe de Sousa, 33, proprietário da arma de fogo usada no ataque em Sobral. Conforme a Polícia, o suspeito apresentou "diversas contradições, diversos fatos que não foram devidamente comprovados" quando prestou depoimento sobre o suposto sumiço da arma de fogo.

Antônio tinha registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e supostamente negociou a arma de fogo por meio de um grupo no Whatsapp.

TRAGÉDIA

O adolescente Júlio César de Souza Alves, de 15 anos baleado pelo colega de escola em Sobral, no interior do Ceará, morreu após três dias internado em estado grave. Ele levou um tiro na cabeça e, desde que foi admitido no hospital, médicos suspeitavam de morte encefálica.

A morte do estudante foi informada em nota de pesar pela Escola de Ensino Médio de Tempo Integral (EEMTI) Professora Carmosina Ferreira Gomes, onde ocorreu a tragédia.

