Após reformulação na Grande Fortaleza, Ceará passa a contar com 25 Áreas Integradas de Segurança

Nesta sexta-feira (21), as Áreas Integradas de Segurança (AIS) da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foram reformuladas, por meio de decisão publicada no Diário Oficial do Estado, no intuito de aperfeiçoar o trabalho nas localidades. Agora, o Ceará conta com 25 regiões estratégicas: dez na capital, seis na Grande Fortaleza e nove no interior.

Entre as principais mudanças, está a criação de três novas AIS na RMF. Os municípios que pertenciam às AIS 11, 12 e 13 foram realocados para as novas AIS 23, 24 e 25, com exceção das cidades de Caucaia e Maracanaú, as quais passaram a ocupar sozinhas as AIS 11 e 12, respectivamente.

Com a alteração, os municípios de Aquiraz, Cascavel, Eusébio e Pindoretama ficarão na AIS 13. Paracuru, Paraipaba, São Luís do Curu, São Gonçalo do Amarante e Trairi estão na AIS 23. Já a AIS 24 conta com Guaiúba, Maranguape e Pacatuba. Por fim, a AIS 25 dispõe de Chorozinho, Itaitinga, Horizonte e Pacajus.

De acordo com Anderson Duarte Barboza, diretor de estratégia de segurança pública da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), a mudança pretende gerar mais proteção à população através da utilização de “métodos científicos e de uma análise profunda e constante dos resultados alcançados”.

Anderson Barboza Diretor da Supesp A expectativa é que haja mais agilidade no atendimento ao cidadão e que, com isso, os indicadores de segurança pública sejam cada vez melhores”

Barboza detalha que o objetivo é a melhoria dos indicadores não só da segurança pública objetiva - que se reflete nas taxas de homicídios, de roubos, de furtos e dos demais crimes -, mas também para melhorar a segurança pública subjetiva.

“Nós queremos que o cidadão cearense se sinta cada vez mais seguro, que ele confie nos órgãos de segurança pública e tenha a certeza de que a sua demanda vai ser atendida agora cada vez mais rápido”, expõe o também capitão da Polícia Militar do Ceará.

O diretor da Supesp destaca ainda que a reformulação ocorreu na Grande Fortaleza pelo fato de ela conter, aproximadamente, 45% dos habitantes cearenses. “É a região que concentra o maior dinamismo econômico e onde estão os três maiores municípios em termos de população: Fortaleza, Caucaia e Maracanaú”.

Além disso, Anderson pontua que essas mudanças vêm sendo inseridas no contexto de uma nova gestão da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), “que utiliza dos resultados de monitoramento e de avaliação das novas estratégias, projetos e tecnologias que são implementadas, com o objetivo de levar cada vez mais eficiência”.

Conheça mais sobre as AIS

As Áreas Integradas de Segurança são as regiões de planejamento estratégico, tático e operacional da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. “São essas unidades que servem de referência para a elaboração de estatísticas; de estratégias de prevenção e combate ao crime; para a distribuição de recursos financeiros, materiais e humanos; e para o controle e monitoramento dos índices de segurança pública”, esclarece Anderson Barboza, diretor da Supesp.