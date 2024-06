Agentes penais prendem visitante que tentava entrar em penitenciária com maconha escondida no corpo

Policiais penais da Unidade Prisional Itaitinga 3 prenderam em flagrante uma mulher neste sábado (22). Ela tentava entrar no local com 51 gramas de maconha no momento da visitação social a um interno, pertencente a uma facção criminosa carioca.

A visitante carregava a substância inserida no organismo e foi detectada por policiais penais que operam o aparelho de scanner corporal.

A droga estava envolta em preservativos e foi expelida após o flagrante.

Legenda: Droga estava inserida no organismo da visitante Foto: Divulgação/SAP

Conforme a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), tanto a mulher quanto o detento serão investigados pela Polícia Civil.