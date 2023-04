Acusados de furtar pássaros da Uece viram réus por tráfico de animais silvestres

Cinco acusados de tráfico de animais silvestres, maus-tratos, associação criminosa, furto e lavagem de dinheiro vivaram réus na Justiça, nesta segunda-feira (17), após duas denúncias do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). As investigações fazem parte da operação Fauna Livre, atualmente na 6ª fase, e foram realizadas em parceria com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

Os acusados foram identificados como Francisco Canjari da Silva, Marcelo Costa da Silva, Mirta Maria Costa da Silva, Izaquiel Pereira da Silva e Lincoln Rocha Mendes.

Conforme uma das denúncias do MPCE, o início das investigações ocorreu após o furto de araras e outros pássaros do Laboratório de Estudos Ornitológicos da Universidade Estadual do Ceará (Uece), que foi arrombado no dia 13 fevereiro do ano passado por Francisco Canjari da Silva e Izaquiel Pereira. As aves foram colocadas à venda pelo Facebook.

A segunda acusação aconteceu no último dia 8 de dezembro, quando agentes policiais da DPMA cumpriram mandados de busca e apreensão contra Marcelo Costa da Silva. Na residência do suspeito, foram encontradas diversas aves com sinais de maus-tratos.

Dados extraídos do celular de Marcelo constataram que um dos fornecedores seria Lincoln Rocha, flagrado, em julho de 2022, com aproximadamente 240 aves silvestres mantidas por ele em cativeiro e destinadas ao tráfico ilegal.

Além disso, também foi apreendido, na casa de Marcelo Costa, um veículo que estava cadastrado no nome de Mirta Maria Costa da Silva, irmã do suspeito. Ela atuou como “laranja”, com o fim de ocultar a verdadeira propriedade do bem e a origem ilícita dos recursos usados na compra do carro.

Segundo o MPCE, as denúncias dão conta ainda que Francisco Canjari da Silva e o filho, Marcelo Costa da Silva, lideram uma associação criminosa com possíveis ramificações interestaduais. Os réus serão citados para responder as acusações.

Operação Fauna Livre

A 6ª fase da Operação Fauna Livre teve início na última terça-feira (11). No total, já foram resgatados mais de duzentos animais em situação de tráfico e maus-tratos, sendo a maioria filhotes de pássaros. Também foram apreendidos dois automóveis e aparelhos celulares, além do bloqueio de contas bancárias. Gaiolas e viveiros foram destruídos.