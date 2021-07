Unilab tem primeira diretoria eleita a ser empossada em agosto

A primeira reitoria eleita da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) será empossada no próximo dia 5 de agosto, às 17h, no campus da Auroras/Unilab, em cerimônia presencial restrita, que terá transmissão por videoconferência em canais oficiais da instituição de ensino superior.

O reitor Roque Albuquerque e a vice-reitora Cláudia Carioca foram eleitos para o quadriênio 2021-2025. Após uma década de funcionamento da Unilab, a primeira eleição para a escolha dos gestores ocorreu em março passado.

Houve necessidade de revisão e publicação do Estatuto da Universidade, no Diário Oficial da União, (30 de dezembro de 2020). Em janeiro deste ano, o Conselho Universitário autorizou o começo do processo de elaboração da lista tríplice e instituindo comissão organizadora.

Houve consulta informal, a cargo da comunidade acadêmica formada por docentes, estudantes e técnico-administrativos em Educação. O reitor Roque Albuquerque obteve 64% dos votos válidos, na consulta paritária, e a vice-reitora Cláudia Carioca, 55%.

Roque Albuquerque foi o último reitor pro tempore, antes de ser eleito em consulta e ter seu nome aprovado pelo Ministério da Educação (MEC), após envio da lista tríplice.

Roque Albuquerque Reitor da Unilab “Queremos uma Universidade que se preocupe em garantir as demandas dos grupos preferenciais e para isso é importante ações afirmativas sem preconceitos, incluindo pessoas do grupo LGBTQIA+”.

“Precisamos reafirmar a identidade da Unilab, única e diferenciada, ligada aos grupos invisibilizados e aos grupos refugiados, das várias migrações, diásporas, cores, línguas, nações e aos povos diversos”.

A vice-reitora Cláudia Carioca pontuou sobre os princípios que guiam as ações planejadas pela atual gestão para os próximos anos.

Cláudia Carioca Vice-reitora da Unilab "Firmamos todas as nossas ações para o futuro em três vetores: internacionalização, integração e interiorização, também pautadas por alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): a educação de qualidade, a igualdade de gênero e a diminuição das desigualdades”.

Ela propôs fortalecer “os nossos compromissos nos próximos anos que vamos trabalhar juntos, para produzir conhecimento, ciência e cidadania”. O ministro da Educação Milton Ribeiro e autoridades da região devem participar de forma remota da solenidade de posse da reitoria.

Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira TEM sede na cidade de Redenção. Após criação em julho de 2010, foi instalada em maio de 2011.

A Unilab oferece cursos do ensino superior, desenvolve pesquisas e tem por objetivo específico “formar recursos humanos para contribuir com a integração entre o Brasil e os demais países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os países africanos, bem como promover o desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional”.

As atividades administrativas e acadêmicas da Unilab se concentram nos Estados brasileiros do Ceará e da Bahia. No Ceará, a universidade conta com unidades nos municípios de Redenção e Acarape.

Graduação

A Unilab oferece cursos presenciais de graduação em Bacharelado em Humanidades – Letras – Língua Portuguesa; Relações Internacionais; Licenciatura em Ciências Sociais; em História; Pedagogia.

Na modalidade à distância há cursos de Administração Pública (Bacharelado); pós-graduação Lato Sensu; especialização em Gestão Pública; Gestão Pública Municipal; Gestão em Saúde; Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos e em Saúde da Família.