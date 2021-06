Turista de SP morre após acidente de moto em rali nas dunas de Camocim, no Litoral Oeste

Um turista de São Paulo, identificado como Bruno Marinho de Mello, de 38 anos, morreu ao cair da motocicleta em que estava durante um rali (competição automobilística) nas dunas de Camocim, no Litoral Oeste do Ceará. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (30).

O motociclista foi socorrido em um helicóptero que realiza passeios turísticos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jericoacoara.

De acordo com a direção da Emergência, o homem já chegou sem vida. Os profissionais identificaram que ele havia quebrado os braços e, possivelmente, o pescoço.

O Diário do Nordeste pediu mais detalhes ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (​CBMCE) e aguarda retorno.

A reportagem também tentou contato com o grupo que realizou a expedição, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

