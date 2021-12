Saiba qual a previsão do tempo para este feriado de Natal em todo o Ceará

O feriado de Natal (25) deverá ser de céu claro e sem ocorrência de chuvas no Ceará. O mesmo cenário deve se repetir no domingo, dia 26. A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Para esta sexta-feira (24), no entanto, o órgão prevê céu nublado em todas as macrorregiões do Ceará, com alta possibilidade de chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.

"Em geral, as chuvas previstas deverão ocorrer em virtude de áreas de instabilidade, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade", detalhou a Funceme, que traça previsões para uma janela de três dias.

Para identificar os cenários, meteorologistas analisam fenômenos e observam imagens de satélite que apontam a ocorrência de nuvens sobre o Ceará.

Chuvas

Nas últimas 24 horas, entre as 7 horas de quinta-feira (23) e 7 horas desta sexta, choveu em apenas 2 dos 184 municípios do Estado: Pedra Branca (1 milímetro) e Frecheirinha (0,5 mm). Os dados são parciais e podem sofrer atualização ao longo do dia.

Do dia 1º de dezembro a hoje, dia 24, a Funceme registrou o acumulado de 13,3 milímetros. A média histórica para o mês é de 31,6 mm, isto é, até agora, o acumulado está 58% abaixo da normal climatológica.

Dezembro marca o início da pré-estação chuvosa, que se estende até o mês de janeiro, cuja média histórica é de 98,7 mm. A previsão para este bimestre, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inme), é de chuva dentro ou acima da média.

Já a previsão para a quadra chuvosa (fevereiro-maio) só deverá ser divulgada após a primeira semana do próximo mês.

