Programa de Aquisição de Alimentos atende a 1600 agricultores familiares no Ceará

Mais de 1600 agricultores de base familiar de 46 municípios do Ceará tiveram apoio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para comercialização da produção neste ano. O investimento chegou a R$ 12,5 milhões e a principal linha de crédito ocorreu por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade Compra com Doação Simultânea (PAA-CDS).

A compra dos produtos e a liberação dos recursos contemplaram um total de 76 propostas, que foram apresentadas por cooperativas ou associações e aprovadas pela Conab. O programa beneficiou 908.404 pessoas em risco nutricional. Foram distribuídas mais de duas mil toneladas de alimentos no Ceará.

Na modalidade Cédula de Produto Rural – Estoque (CPR-Estoque), a Conab pagou, em 2020, R$390 mil que foram destinados a cinco propostas apresentadas e aprovadas pela empresa estatal. No total, foram contemplados 68 agricultores familiares em quatro municípios.

Para o secretário de Agricultura e Pecuária de Iguatu, Venâncio Vieira, o PAA é uma “política pública importante para a renda dos pequenos produtores rurais, mas que precisa ter valor pago pelos alimentos atualizados e oferta de recursos ampliada”.

Extrativismo

Quem trabalha na atividade extrativista também recebeu apoio da Conab na comercialização de pequi, mangaba, umbu e macaúba, a partir da Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio).

A Conab informou que neste ano foram pagos R$ 131 mil relativos à comercialização de aproximadamente 500 toneladas de frutos. A subvenção é liberada quando o valor pago aos produtos extrativistas é inferior ao preço mínimo vigente.

Para o pequi, os extrativistas receberam bônus de R$ 124 mil relativo a 479 toneladas do fruto comercializado. No caso da mangaba, foram pagos R$ 5.795 por 18,8 toneladas e para o umbu foram destinados R$ 1.048 referentes a 2,1 toneladas do fruto. No total, 116 famílias do município de Porteiras e da região do Cariri foram beneficiárias do programa.