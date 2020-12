Polícia intensifica ações de segurança em Juazeiro do Norte

Equipes da Polícia Militar iniciaram na cidade de Juazeiro do Norte, polo da região do Cariri, a operação Fim de Ano Seguro, que tem por finalidade combater e prevenir ações de criminosas, como assaltos e outro delitos. O trabalho prossegue até o próximo sábado (2).

Na madrugada desta terça-feira (29), equipes da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram rondas ostensivas nos bairros do Horto, Pio XII, Timbaúbas, Romeirão, Jardim Gonzaga e Aeroporto.

O foco das ações foi direcionado para abordagens a pessoas e veículos. Houve a apreensão de uma faca, um simulacro de arma de fogo e a recuperação de um veículo com registro de furto/roubo. Duas pessoas foram conduzidas para a delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte, mas os nomes não foram divulgados.

De acordo com o comandante do 2º BPM, tenente-coronel Patrício Lima de Sant’Ana, a Polícia Militar “vem exercendo diariamente as rondas ostensivas e blitzes para garantir a segurança pública e o bem estar da população local”.

Durante as festas natalinas também houve ações que foram intensificadas entre os dias 24 e 26. Para o réveillon, o trabalho da PM será concentrado em Juazeiro do Norte por ser a maior cidade do Cariri cearense. O balanço das operações militares do Natal e do ano novo será divulgado no início da próxima semana.

O empresário Luís Campos, do bairro João Cabral, uma das áreas críticas de insegurança em Juazeiro do Norte, frisou que a operação “é necessária porque neste época do ano aumentam os casos de assaltos a lojas e moradores”.