Pandemia antecipa horários de missas de Ano Novo no interior

A tradição de comemorar a chegada do ano participando de celebração litúrgica é mantida no interior cearense, mas neste ano com horário antecipado das missas e sem queima de fogos. As paróquias justificam a mudança por causa da pandemia do novo coronavírus e em solidariedade às vítimas da doença.

Outra medida adotada nas paróquias é a limitação dos presentes em 50% da capacidade de cada igreja. Quando o número de católicos é superior, coloca-se telão e cadeiras na parte externa para que os fiéis possam acompanhar as celebrações religiosas.

A paróquia de Senhora Sant’Ana, a mais antiga de Iguatu, cancelou a celebração das 22h30, que era campal e terminava com a bênção dos católicos e a queima de fogos feita em parceria com a Prefeitura à meia-noite, na praça da Matriz. “É uma forma de nos solidarizarmos com as vítimas da pandemia e de manter as medidas preventivas”, explicou o pároco, Yukio Adely Vieira. “A missa será celebrada mais cedo, às 19h”.

A aposentada Gorete Gomes, costumava assistir com a família a missa das 22h30 ao lado da Matriz de Senhora Sant'Ana, mas neste ano será diferente. "Vamos permanecer em casa, nos protegendo e assistir pelo Facebook da paróquia", disse.

Na Sé Catedral de São José, a missa será às 20h, celebrada pelo bispo dom Édson de Castro Homem. “Em vez de fogos, estamos incentivando soltar balões brancos em homenagem às vítimas da pandemia”, explicou o cura da catedral, padre Wallace Neto.

A exceção será a paróquia de Nossa Senhora das Graças, no bairro Cohab, em Iguatu. A missa será às 22h e haverá queima de fogos.

O monsenhor Afonso Queiroga, da diocese de Iguatu, pontuou que nos últimos anos a igreja tem optado por celebrar a missa da véspera de ano novo mais cedo. “No passado, o término da celebração coincidia com a chegada do novo ano, a bênção da paz e o abraço de confraternização à meia-noite, mas por medida de segurança e para que as pessoas possam se confraternizar com os amigos e parentes, os horários foram antecipados”.

Outros municípios

Na Catedral de Nossa Senhora da Penha, no Crato, a celebração também segue o horário tradicional das 22h. Nas demais paróquias de cidades do Cariri há horários diferenciados entre 19h e 20h.

No Sertão Central, em Quixadá, a celebração na Catedral da Sagrada Família (Jesus, Maria e José) assinala o início da festa religiosa da cidade. “Os festejos serão abertos às 19h e vamos colocar um telão para que os devotos possam acompanhar no lado externo da igreja”, disse o padre Durval de Almeida. “Só permitimos a presença de 50% dos fiéis no interior da igreja”.

Em Sobral, na catedral de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a missa em ação de graças será mais cedo, às 18h, e será celebrada pelo padre Fábio Mota.