Muro de antiga unidade hospitalar desaba em Juazeiro do Norte e atinge 4 veículos

Parte de um muro e da estrutura de uma antiga unidade hospitalar desabou em Juazeiro do Norte na manhã desta terça-feira (16). O incidente atingiu quatro carros que estavam estacionados nas proximidades do local, porém ninguém ficou ferido.

De acordo com a população, o prédio, localizado na Rua Santa Rosa, no bairro Centro, abrigou um antigo pronto-socorro do município. Ainda de acordo com testemunhas, era possível ver rachaduras na estrutura antes do desabamento.

A proprietária de um veículo atingido pela queda do muro afirma que havia acabado de deixar o carro quando o desabamento ocorreu. Já um motociclista que passava pela via tinha chegado à esquina da rua quando o muro despencou. Ele também não ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros isolou a área, visto que o prédio ainda corre risco de desabamento. A Guarda Municipal e o Departamento de Trânsito do Estado (Detran-CE) também foram acionadas para a ocorrência.

Legenda: Área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros devido ao risco de novo desabamento. Foto: Edson Freitas

Conforme o engenheiro da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Juazeiro do Norte, Deógenes Coelho, a situação do imóvel é "preocupante". "Se trata de uma estrutura bem antiga e não oferece o mínimo de segurança para quem transita", afirmou, destacando que a Pasta está providenciando a demolição da estrutura — atualmente em terreno particular — por precaução, enquanto acerta os trâmites jurídicos para a obra.

Além disso, segundo o profissional, a limpeza da área também está sendo providenciada para que o trânsito seja normalizado. A Seinfra espera resultado de laudo após avaliação inicial, mas acredita que a estrutura foi prejudicada em razão das chuvas.