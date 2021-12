Motorista perde controle da direção e caminhão carregado de madeira atinge casa em Baturité

Um caminhão desgovernado e em alta velociodade atingiu uma casa, na tarde desta quarta-feira (8), em Baturité, no Interior do Ceará. Imagens feitas por moradores após a colisão mostram o estrago deixado pelo veículo. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência por volta das 14h30.

Segundo nota da PMCE, o motorista de 47 anos subia a rua Francisco Mesquita Pinheiro, no Centro de Baturité, quando perdeu o controle do veículo, que passou a descer a via de ré, atingindo a residência de um homem de 41 anos.

Ninguém ficou lesionado. A carreta transportava madeira, que com a colisão ficou espalhada pela via.

Tanto o condutor quanto o proprietário da casa lesada foram à Delegacia Regional de Polícia Civil de Baturité para os "procedimentos cabíveis", conforme a PM.

